È nelle edicole di Puglia e Basilicata, da oggi, L’Edicola del Sud.
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2 Comments
sono molto contento.
tanti cari auguri e buon lavoro.
fatemi sapere come posso sostenervi.
spero che vi facciate carico di dare risalto alla disequità territoriale nord-sud, e che diate battaglia con occhio super vigile sul Pnrr perché è già in atto una strategia per sottrarci più che possono i soliti sostenitori del PUN (partito unico del nord)
Siate sempre liberi, solo così potrete fare informazione.