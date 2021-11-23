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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

L’Edicola del Sud, da oggi Edito da Ledi, diretto da Annamaria Ferretti

24 Novembre 2021
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È nelle edicole di Puglia e Basilicata, da oggi, L’Edicola del Sud.

Direttora Annamaria Ferretti, il giornale quotidiano (è sul web) è edito da Ledi.


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2 Comments

  1. sono molto contento.
    tanti cari auguri e buon lavoro.
    fatemi sapere come posso sostenervi.

    spero che vi facciate carico di dare risalto alla disequità territoriale nord-sud, e che diate battaglia con occhio super vigile sul Pnrr perché è già in atto una strategia per sottrarci più che possono i soliti sostenitori del PUN (partito unico del nord)

    Rispondi

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