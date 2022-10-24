Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



È in corso, a Taranto, l’esecuzione, da parte dei Carabinieri del locale Comando Provinciale, di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 persone, a vario titolo, gravemente indiziate di aver costituito una associazione per delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo IV di Taranto.

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, costantemente coordinate dalla D.D.A. di Lecce e nella sua fase iniziale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, hanno permesso di sequestrare complessivamente 20 mila euro in contanti e quasi 3 kg di stupefacente di vario tipo.

Gli arrestati utilizzavano un’abitazione sfitta come presunta base per i propri traffici illeciti. L’appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio “fortino della droga”, grazie all’istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere.

All’attività stanno partecipando circa 60 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, con ausilio di unità cinofile e militari dello Squadrone Cacciatori “Puglia”.