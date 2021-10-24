Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalle 12 odierne per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia ionica, con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalle 8 di domani per dodici ore: si prevedono” precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.