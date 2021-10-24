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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, dalla zona ionica in estensione alla fascia centrale Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo inizialmente per tarantino e Salento, domani anche per l'ofantino

24 Ottobre 2021
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 12 odierne per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia ionica, con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalle 8 di domani per dodici ore: si prevedono” precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.

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