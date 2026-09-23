Di Nino Sangerardi:

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 torna nella Città dei Sassi il Matera International Film Festival (MATIFF), che per la sua settima edizione sceglie il Mediterraneo come tema e orizzonte narrativo di un viaggio tra cinema d’autore, anteprime internazionali, incontri con artisti e professionisti dell’industria audiovisiva, masterclass, letteratura e musica.

In programma “un grande concorso internazionale articolato in sette categorie: lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, spot pubblicitari, videoclip e sceneggiature”. Le opere selezionate saranno valutate da una giuria d’eccezione e si contenderanno i prestigiosi riconoscimenti del Festival.

A testimoniare la crescente vocazione internazionale del MATIFF i seguenti dati significativi: 815 autori iscritti, provenienti da 57 Paesi del mondo.

Matera e Riva dei Ginepri(Pisticci provincia di Matera) accoglieranno per nove giorni registi, attori, produttori, sceneggiatori e rappresentanti di importanti realtà cinematografiche internazionali. Un evento articolato che affianca alle proiezioni il MAMA – Matera Film Market, spazio di confronto e formazione rivolto ai professionisti del settore, e una serie di appuntamenti dedicati ai grandi protagonisti del Novecento, al dialogo tra i popoli e al valore sociale del cinema.

Giunto alla settima edizione, con presidente Leonardo Fuina e la direzione artistica di Valentina Castellani-Quinn, il MATIFF rafforza ” la propria identità internazionale e il legame con il territorio lucano, trasformando Matera in un luogo d’incontro tra culture, linguaggi, visioni e nuove traiettorie dell’audiovisivo.

Madrina ddell’edizione 2026 è la global speaker, curatrice d’arte e attivista per i diritti umani Felicia Cigorescu, ideatrice de “Il Cantico del Mediterraneo”. Che afferma: «Essere madrina e curatrice d’arte del MATIFF in questa edizione dedicata al Mediterraneo è per me un invito a riportare al centro ciò che ci rende profondamente umani. Credo che lo spirito, inteso come dimensione interiore e ricerca di senso, appartenga a ogni essere umano, al di là di ogni fede, cultura o appartenenza. L’arte e il cinema possono ricordarcelo: possono aprire uno spazio dentro di noi in cui tornare a riconoscerci, incontrarci e sentirci parte di un’umanità comune».

La cerimonia inaugurale e la presentazione della giuria internazionale, presieduta da Deirdre Hopkins, responsabile dei lungometraggi presso i BAFTA Awards. Ad affiancarla Gary Shapiro, produttore cinematografico ed ex Senior Vice President di Sony Pictures, e Julie Carmen, attrice e produttrice cinematografica statunitense.

Protagonista della prima serata sarà Sergio Castellitto, che accompagnerà la proiezione di L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, film scelto per introdurre il tema portante della manifestazione : il Mediterraneo come spazio di incontri, storie, identità e contaminazioni culturali. Nel corso della serata, Sergio Castellitto riceverà il MATIFF Award “Acqua del cinema”.

Eventi centrali le masterclass con Sergio Castellitto e Alessandro Gassmann. Tra gli altri ospiti attesi Lina Sastri, che presenterà il cortometraggio La mancanza, e Ronn Moss che incontrerà invece il pubblico in occasione della proiezione del documentario Soap Fever.

Il MATIFF renderà inoltre omaggio a Robert Redford con la proiezione di Milagro, in partnership con Universal Pictures, e alla presenza dell’attrice Julie Carmen. L’omaggio a Robert Redford sarà accompagnato anche da una masterclass con Julie Carmen, che condividerà con il pubblico la propria esperienza artistica e il ricordo della collaborazione con il regista.

Il programma internazionale comprenderà anche The Present di Farah Nabulsi, vincitore del premio BAFTA come miglior cortometraggio britannico nel 2021 e candidato ai Premi Oscar nello stesso anno, e My Father and Qaddafi di Jihan K, candidato agli Academy Awards 2027 come miglior documentario. Jihan K dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.

Ampio spazio sarà riservato anche al cinema italiano: il regista Antonio Capuano, al quale sarà conferito un premio alla carriera, e l’attrice Teresa Saponangelo, presenteranno Il buco in testa.

La mattina di domenica 27 settembre sarà dedicata alle scuole e al pubblico più giovane, con un programma speciale realizzato insieme a Rainbow. Al centro dell’appuntamento, la proiezione del primo episodio della nuova stagione di Mermaid Magic, la serie animata creata e prodotta da Iginio Straffi, che conduce gli spettatori in un affascinante universo sottomarino popolato da sirene guerriere, magia e avventura.

Tra le produzioni internazionali spicca, inoltre, la prima mondiale di The Awakening di Matt Routledge, interpretato da Kevin Spacey e presentato dal produttore Matt Hookings. Completano il programma Horn Maker di Juliette Marquis; i progetti Auber89 e I nemici del popolo, presentati dal produttore Paolo Maria Spina, e la prima italiana di Fade Away di Ramin Niami, presente per incontrare il pubblico.

Accanto alle proiezioni, dal 27 al 29 settembre, il MAMA – Matera Film Market proporrà incontri, panel e masterclass con autorevoli professionisti dell’industria audiovisiva internazionale.Ceo del MAMA è Alberto Festa, Direttore Commerciale Watches & Jewelry di Dolce&Gabbana e docente LUISS Business School.

Lo sceneggiatore hollywoodiano Gary Hoffman terrà una masterclass di scrittura, mentre lo scrittore, saggista e traduttore Giorgio van Straten, presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, sarà protagonista di un incontro dedicato alla narrazione e alla costruzione delle storie.

Accanto al programma cinematografico, il MATIFF accoglie Il Cantico del Mediterraneo, progetto artistico e spirituale dedicato a San Francesco e curato da Felicia Cigorescu. Concepito come un itinerario diffuso nei luoghi simbolici di Matera, il progetto mette in dialogo arte contemporanea, spiritualità e territorio attraverso le opere di artisti di fama internazionale. Tra queste, Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che sarà issato come Vela di Matera, dando avvio al Viaggio per la Pace del MATIFF: un percorso destinato ad attraversare il Mediterraneo nel 2027 per approdare a Venezia. Nello stesso contesto si inserisce la presentazione del libro di Lorenzo Cipriani, Mare nostrum.

Il percorso curato da Felicia Cigorescu prosegue con Francesco, la mostra di Maupal ospitata nella Chiesa di San Pietro Caveoso dal 3 ottobre al 13 dicembre 2026. L’esposizione comprende opere concesse in prestito dalla FSCIRE – Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII.</em><br />

<em>Sempre nell’ambito de Il Cantico del Mediterraneo, dal 27 settembre al 5 ottobre 2026 il Santuario della Madonna della Palomba ospita KLEE – La luce dell’anima di Marco Klee Fallani. L’opera, inaugurata il 27 settembre alle ore 17.00, esplora la luce come esperienza interiore e metafora di ciò che orienta, rivela e accompagna il percorso umano.

La giornata del 3 ottobre sarà dedicata al rapporto tra musica, immagini e impegno civile con la cerimonia di premiazione finale.

Il direttore d’orchestra James Conlon, già direttore musicale dell’Opéra national de Paris e della LA Opera, della quale è oggi direttore d’orchestra laureato, riceverà il Rossini Award alla carriera con il patrocinio del comune di Pomarico e della provincia di Matera. In suo onore sarà presentato in anteprima europea il documentario James Conlon: Between Italian Roots and American Wings, dedicato alla sua vita e alla sua carriera, con la partecipazione del regista e autore Edoardo Zucchetti.

A chiudere la settima edizione del MATIFF sarà la proiezione di Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, documentario co-diretto da Martin Scorsese, Johnny Shipley e Clare Tavernor, costruito intorno all’ultima intervista approfondita rilasciata in video da Papa Francesco. Il film ne raccoglie il pensiero sull’educazione, sull’incontro tra culture e sulla capacità del cinema di favorire il dialogo e costruire comunità.

Il Festival è patrocinato da: Regione Basilicata, Comune di Matera, Fondazione Matera Basilicata 2019, APT Basilicata, Lucana Film Commission, Apulia Film Commission, Confindustria Basilicata, CNA Matera, Consiglio Regionale di Basilicata. E con il Patrocinio di Rai Basilicata e la Media Partnership di RaiNews.it e TGR.