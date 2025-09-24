Di Tony Maselli:
Si giocano oggi le partite del turno infrasettimanale in serie C girone C. Tra le gare in programma Foggia-Casertana, Salernitana-Audace Cerignola, Sorrento-Casarano (ore 18,30) e Monopoli-Team Altamura (ore 20,45).
Serie D girone H: oggi si disputano Afragolese-Pompei, Città di Fasano-Nola, Real Normanna-Nardò (ore 15); Gravina in Puglia-Heraclea (ore 15,30); Ferrandina-Virtus Francavilla Fontana, Manfredonia-Sarnese (ore 16); Barletta-Francavilla in Sinni (ore 17); Martina-Fidelis Andria, Paganese-Acerrana (ore 20,30).