Fea i territori italiani oggi in allerta per il maltempo ce ne sono anche in Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipiazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.