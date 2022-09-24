Stralcio del comunicato diffuso da Usb lavoro privato Puglia:



Nella giornata di ieri, la Polstrada ha effettuato dei controlli sugli autobus

della STP di Terra d’Otranto ed ha elevato alcune sanzioni per mancanza di

martelletti a bordo.

Il 18 agosto 2022 abbiamo inviato una nota alla Prefettura di Lecce, Polstrada, Assessore

ai Trasporti e Sezione Vigilanza del TPL della Regione Puglia, illustrando una serie di

criticità sulle misure e dotazioni di sicurezza a bordo degli autobus, rimaste ancora

irrisolte nonostante siano state precedentemente segnalate dai lavoratori.

La risposta della STP Lecce non ha tardato ad arrivare: il 30 Agosto abbiamo infatti ricevuto una missiva

indirizzata anche ai vari enti di controllo e alle istituzioni regionali con la quale la società,

non solo dichiarava di aver “sempre posto la massima attenzione sulla presenza dei

dispositivi di sicurezza a bordo degli autobus aziendali” e che i martelletti frangivetro

erano preda prediletta degli utenti, ma si spingeva anche oltre – con una evidente uscita

fuori tema – criticando il modus operandi di USB, in questo caso colpevole di aver ricorso

alle legittime azioni e prerogative sindacali con il fine di garantire la sicurezza a lavoratori e

cittadini.

Speravamo che di lì a poco la situazione potesse migliorare, ma questo non è accaduto: la

STP Lecce, dando grande dimostrazione di “coerenza”, ha continuato a

perseverare, costringendoci ad inviare una nuova segnalazione sempre

riguardante le stesse criticità.

I controlli della Polstrada di oggi hanno confermato che le nostre rivendicazioni

erano giuste!

Sulla sicurezza non si scherza e non c’è giustificazione che tenga: non possiamo

transigere su condizioni di lavoro e dei servizi pubblici essenziali che mettono a repentaglio

la vita di lavoratori e cittadini.