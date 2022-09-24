Stralcio del comunicato diffuso da Usb lavoro privato Puglia:
Nella giornata di ieri, la Polstrada ha effettuato dei controlli sugli autobus
della STP di Terra d’Otranto ed ha elevato alcune sanzioni per mancanza di
martelletti a bordo.
Il 18 agosto 2022 abbiamo inviato una nota alla Prefettura di Lecce, Polstrada, Assessore
ai Trasporti e Sezione Vigilanza del TPL della Regione Puglia, illustrando una serie di
criticità sulle misure e dotazioni di sicurezza a bordo degli autobus, rimaste ancora
irrisolte nonostante siano state precedentemente segnalate dai lavoratori.
La risposta della STP Lecce non ha tardato ad arrivare: il 30 Agosto abbiamo infatti ricevuto una missiva
indirizzata anche ai vari enti di controllo e alle istituzioni regionali con la quale la società,
non solo dichiarava di aver “sempre posto la massima attenzione sulla presenza dei
dispositivi di sicurezza a bordo degli autobus aziendali” e che i martelletti frangivetro
erano preda prediletta degli utenti, ma si spingeva anche oltre – con una evidente uscita
fuori tema – criticando il modus operandi di USB, in questo caso colpevole di aver ricorso
alle legittime azioni e prerogative sindacali con il fine di garantire la sicurezza a lavoratori e
cittadini.
Speravamo che di lì a poco la situazione potesse migliorare, ma questo non è accaduto: la
STP Lecce, dando grande dimostrazione di “coerenza”, ha continuato a
perseverare, costringendoci ad inviare una nuova segnalazione sempre
riguardante le stesse criticità.
I controlli della Polstrada di oggi hanno confermato che le nostre rivendicazioni
erano giuste!
Sulla sicurezza non si scherza e non c’è giustificazione che tenga: non possiamo
transigere su condizioni di lavoro e dei servizi pubblici essenziali che mettono a repentaglio
la vita di lavoratori e cittadini.
Salento: nel pullman non c’è il martelletto di emergenza, multa Usb attacca Stp Lecce
Stralcio del comunicato diffuso da Usb lavoro privato Puglia: