Alle 16, in tutta Italia, si insediano i seggi per le elezioni. Domani dalle 7 alle 23 il voto per la scelta di 600 parlamentari (400 deputati e 200 senatori) fra cui 40 in Puglia.
Oggi giornata di silenzio elettorale.
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