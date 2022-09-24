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Oggi silenzio elettorale ed insediamento dei seggi Elezioni politiche: domani il voto

24 Settembre 2022
schede elettorali 2018

Alle 16, in tutta Italia, si insediano i seggi per le elezioni. Domani dalle 7 alle 23 il voto per la scelta di 600 parlamentari (400 deputati e 200 senatori) fra cui 40 in Puglia.

Oggi giornata di silenzio elettorale.

 

 

 

 

 

 

 

 


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