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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Niente mare in alternativa alle elezioni. Puglia, maltempo: domani allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

24 Settembre 2022
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Anziché votare vado al mare. Frase classica per esprimere perplessità o peggio, rispetto alle elezioni. Stavolta difficile la scusa del mare.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, domenica 25 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

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