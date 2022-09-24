Anziché votare vado al mare. Frase classica per esprimere perplessità o peggio, rispetto alle elezioni. Stavolta difficile la scusa del mare.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, domenica 25 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti: forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.