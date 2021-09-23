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Università del Salento: oggi e domani convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale ed europeo "Beni e valori comuni nella dimensione internazionale e sovranazionale"

24 Settembre 2021
università salento

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Il 24 e 25 settembre 2021 l’Università del Salento ospiterà il convegno annuale della SIDI – Società italiana di diritto internazionale ed europeo: docenti e studiose/i di queste discipline discuteranno di “Beni e valori comuni nella dimensione internazionale e sovranazionale”. Più di trenta le relazioni in programma, tenute da personalità del mondo accademico e da giudici internazionali; i lavori si svolgeranno prevalentemente in italiano, ma anche in inglese e francese.

«Mai come in questi tempi, temi quali il rispetto e la promozione della rule of law e dei valori democratici nell’ordinamento internazionale ed europeo, l’imperativo della tutela dell’ambiente e delle sfide connesse alla sostenibilità a livello globale e, infine, le nuove vulnerabilità cui sono esposti i diritti umani alla luce del ruolo sempre più preminente delle nuove tecnologie nelle società contemporanee, si prestano a costituire fondamentali àmbiti di discussione e riflessione giuridica», sottolinea la professoressa Susanna Cafaro, docente a UniSalento di Diritto dell’Unione Europea e presidente del comitato scientifico del convegno, «Il tema scelto si è rivelato, dopo due anni di slittamenti dovuti alla situazione pandemica, ancor più di attualità. I temi della salute e dell’accesso ai vaccini, il ruolo di internet nel connettere le persone durante le restrizioni agli spostamenti e le ulteriori minacce alla legalità internazionale del contesto globale rendono la riflessione su questi temi importante e urgente. Essi appaiono come vere e proprie sfide che impongono analisi e risposte innovative da parte della comunità scientifica. Tanto lo spazio fisico – l’ambiente e gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali – quanto lo spazio virtuale e le nuove tecnologie offrono oggi il contesto all’interno del quale queste riflessioni possono svilupparsi. In questo complesso e variegato scenario, i diritti fondamentali appaiono sempre più come nucleo irrinunciabile di valori comuni da garantire, pronti però a confrontarsi – e a dialogare – con le responsabilità e gli obblighi a tutela di altri beni e valori comuni».

Riservato in presenza ai soci SIDI, il convegno potrà essere seguito online da chiunque fosse interessato. Per ulteriori informazioni: http://www.sidi-isil.org/2021/09/07/xxv-sidi-2021/

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