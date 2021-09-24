Di Francesco Santoro

Il record appartiene a Sant’Angelo Le Fratte, paese di 1394 abitanti (lo riporta Wikipedia) in provincia di Potenza dove si scarica a 443 Mbps; mentre il comune più veloce in upload (244 Mbps) è Salasco, nel Vercellese. A Rifiano (Bolzano), invece, la risposta dei server arriva in 2 millisecondi. È il quadro che emerge dalla mappa interattiva sulla velocità delle connessioni a Internet in Italia realizzata da InfoData-Sole24ore sulla scorta dei dati raccolti dallo European data journalism network che «arrivano dallo Speedtest di Ookla global fixed and mobile network performance maps e fanno riferimento- precisa InfoData- al secondo trimestre del 2021».

Lusinghieri i numeri della Puglia. Al primo posto della graduatoria regionale troviamo Bari, che fa registrare una velocità media in download di 180 Mbps, di 84 Mbps in upload e una latenza media di 18 millisecondi. Segue Bitonto con valori di poco inferiori (162; 76 e 20). Molfetta è terza per velocità in download (154) e in upload (74) ma gli utenti devono attendere meno tempo prima di ottenere la risposta dai server (19 millisecondi). A Brindisi si viaggia a una velocità media in download di 149 Mbps e di 71 Mbps in upload mentre la latenza media (24 ms) è superiore a quelle di Lecce, Foggia e Taranto, che, però, “girano più piano” in download e upload: rispettivamente 129 e 59; 128 e 53; 112 e 45. Da segnalare, infine, le performance di Barletta (133 Mbps, 60 Mbps e la stessa latenza media di Bari) e Manfredonia (132 Mbps, 52 Mbps e 25 ms).

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