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Primo giorno di scuola in Puglia Salvo eccezioni

24 Settembre 2020
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Inizia l’anno scolastico 2020-2021 in Puglia. Salvo eccezioni, come quelle dei Comuni i cui sindaci hanmo emesso ordinanze per l’avvio lunedì prossimo, oggi gli studenti pugliesi tornano in classe o ci vanno per la prima volta. Orari di lezione, trasporti, distanziamento, numero e ruoli degli insegnanti, gestione della prevenzione anti Covid, fra le code che vengono messe alla prova oggi. Intanto è fondamentale iniziare. Buon anno scolastico a tutti.


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