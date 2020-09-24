Inizia l’anno scolastico 2020-2021 in Puglia. Salvo eccezioni, come quelle dei Comuni i cui sindaci hanmo emesso ordinanze per l’avvio lunedì prossimo, oggi gli studenti pugliesi tornano in classe o ci vanno per la prima volta. Orari di lezione, trasporti, distanziamento, numero e ruoli degli insegnanti, gestione della prevenzione anti Covid, fra le code che vengono messe alla prova oggi. Intanto è fondamentale iniziare. Buon anno scolastico a tutti.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma