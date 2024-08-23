Di seguito il comunicato:
Cisternino, 13-14 settembre 2024 – Il suggestivo borgo di Cisternino ospiterà l’edizione 2024 del
Penne Libere Festival, dedicato alle “Fonti Rinnovabili, Comunità e Risparmio Energetico”. La
manifestazione, che si terrà il 13 e 14 settembre, prevede un fitto programma di discussioni e
approfondimenti sui temi più rilevanti della transizione energetica e della sostenibilità.
L’evento coinvolgerà 35 esperti provenienti da diversi settori, tra cui giornalisti, accademici,
rappresentanti delle istituzioni e professionisti, che parteciperanno a quasi 20 panel, esplorando una
vasta gamma di argomenti. Tra i temi trattati, spiccano:
• La Transizione Energetica nei Territori: un’analisi delle strategie locali per la promozione
delle energie rinnovabili.
• Economia Circolare in Casa e in Città: come ridurre gli sprechi e promuovere pratiche
sostenibili nel contesto urbano e domestico.
• Formazione e Occupazione nel Settore Energetico: gli impatti economici e sociali delle
nuove competenze necessarie per la transizione.
• Infrastrutture Sostenibili e Mobilità Urbana: la sfida di progettare città e infrastrutture in
linea con le esigenze del futuro.
• Tecnologie e Innovazione: il ruolo delle nuove tecnologie, dalle rinnovabili al nucleare,
nella transizione energetica.
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): il futuro dell’autoproduzione e condivisione di
energia all’interno delle comunità locali.
Inoltre, il festival proporrà panel dedicati a temi specifici come l’automobile e il paesaggio urbano,
il recupero degli immobili come forma di risparmio del suolo, e le fake news nel settore delle
energie rinnovabili.
Accanto ai dibattiti, il Penne Libere Festival offrirà ai partecipanti un ricco programma di
laboratori, mostre, concerti e momenti di degustazione gastronomica, creando un’occasione
unica per riflettere e discutere sulle sfide e le opportunità della transizione energetica in un contesto
conviviale e stimolante.
L’appuntamento è quindi a Cisternino, il 13 e 14 settembre 2024, per un evento che promette di
essere un punto di riferimento per chiunque sia interessato a un futuro sostenibile.