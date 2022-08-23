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Locorotondo: trofeo San Rocco-memorial Nico Carparelli, il successo di Roberto Semeraro Ciclismo

24 Agosto 2022
Trofeo San Rocco 17082022 arrivo Roberto Semeraro

Di seguito il comunicato:

Gradito ritorno dello spettacolo del ciclismo a Locorotondo in pieno centro storico dove un numeroso pubblico come consuetudine ha fatto da cornice alla riuscitissima edizione del Trofeo San Rocco-Memorial Nico Carparelli.

Una tradizione felice ed azzeccata, in concomitanza con i solenni festeggiamenti di San Rocco, della quale bisogna dare atto agli organizzatori di Chialà Cycling Team coaudivati dallo staff di Monarda Corse con Piero Monarda che è il factotum del Cicloamatour, il campionato ciclistico amatoriale di Puglia sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

La corsa si è sviluppata sul classico circuito di 18 giri di 3 chilometri cadauno dove ad aver tagliato per primo il traguardo è stato Roberto Semeraro (Team Eracle) che ha preceduto sul podio assoluto Fabio Ciccarese (Airone Leo Constructions) e Luigi Caputi (Team All Bike Ruvo di Puglia).

Il Team Eracle ha gioito anche al femminile con il primato di Flavia Pierri e il terzo posto di Rosangela Greco con in mezzo la seconda posizione di Caterina Bello (Team Elettrico) e la quarta di Agnese Conte (GSC Arnesano).

Oltre a Semeraro (élite sport), Ciccarese (master 3), Bello (master donna 1) e Pierri (master donna 2), primati di categoria per Antonio Mascia (Bikemania Asd) tra i master junior, Antonio Dambrosio (I Love Bike Altamura) tra i master 1, Valerio Garofalo (Airone Leo Constructions) tra i master 2, Giovanni Alba (Amici Te Lu Garden) tra i master 4, Stefano Miniello (Labiciclettastore.it) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci) tra i master 6, Fabio Puglielli (Ciclistica Vernolese) tra i master 7, Giuseppe Giannuzzi (Teknobike Putignano) tra i master 8 e Geremia Parrotto (Team Calcagni) tra i paralimpici.

Classifica: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20211664

(foto: Luigi D’Arcangelo)


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