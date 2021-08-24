Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 24 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 16
Provincia di Bat: 30
Provincia di Brindisi: 24
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 46
Provincia di Taranto: 34
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -2
4.572
Persone attualmente positive
207
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.935
Provincia di Bat: 27.069
Provincia di Brindisi: 20.721
Provincia di Foggia: 46.230
Provincia di Lecce: 29.226
Provincia di Taranto: 40.253
Residenti fuori regione: 947
Provincia in definizione: 433