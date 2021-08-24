rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia: 261814 positivi a test corona virus, incremento di 173 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

24 Agosto 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 24 agosto 2021

173

Nuovi casi

15.572

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 16
Provincia di Bat: 30
Provincia di Brindisi: 24
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 46
Provincia di Taranto: 34
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -2
4.572

Persone attualmente positive

207

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

261.814

Casi totali

3.192.523

Test eseguiti

250.547

Persone guarite

6.695

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.935
Provincia di Bat: 27.069
Provincia di Brindisi: 20.721
Provincia di Foggia: 46.230
Provincia di Lecce: 29.226
Provincia di Taranto: 40.253
Residenti fuori regione: 947
Provincia in definizione: 433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione