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Bayern Monaco-Psg 1-0, un pugliese campione d’Europa Calcio: Thiago Alcantara, nato a San Pietro Vernotico

24 Agosto 2020
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Nella foto difgusa via twitter da UCLfinal uno dei vincitori della coppa dei Campioni di calcio. Lo spagnolo Thiago Alcantara, 29enne centrocampista del Bayern Monaco che ieri sera ha battuto 1-0 il Paris Saint Germain nella finale di Lisbona. Thiago Alcantara, uno dei migliori in campo, è nato in Puglia, a San Pietro Vernotico: è figlio di Mazinho che appunto trent’anni fa giocava nel Lecce.


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