Nella foto difgusa via twitter da UCLfinal uno dei vincitori della coppa dei Campioni di calcio. Lo spagnolo Thiago Alcantara, 29enne centrocampista del Bayern Monaco che ieri sera ha battuto 1-0 il Paris Saint Germain nella finale di Lisbona. Thiago Alcantara, uno dei migliori in campo, è nato in Puglia, a San Pietro Vernotico: è figlio di Mazinho che appunto trent’anni fa giocava nel Lecce.