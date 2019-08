Puglia centrosettentrionale: maltempo, allerta per possibili temporali e grandinate

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, il primo dei quali relativo al pomeriggio odierno. Il secondo, con validità dalle 8 di domani, domenica 25 agosto, per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in alto, fonte protezione civile della Puglia.