L’attore americano Willam H. Macy è in Puglia in questo periodo, verosimilmente in vacanza (e chissà se non c’entri il matrimonio che si celebra oggi a Locorotondo). Ieri è stato immortalato in questa foto a Martina Franca. Il pubblico mondiale, compreso quello italiano, lo ha visto interpretare il dottor Morgenson in E. R. – Medici in prima linea e fra i tanti film interpretati, uno (Fargo) lo ha portato alla candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Presente anche in Jurassic Park III e Seabiscuit-Un mito senza tempo, fra gli altri film. Nel remake Usa della serie britannica Shameless interpreta Frank Gallagher.