Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giustizia, sicurezza, guerre e narrativa best-seller sono i grandi temi della quarta e penultima serata della XXV edizione del Libro Possibile in corso a Vieste.

Venerdì 24 luglio, sul palco di piazza Marina Piccola, di parla di tenuta delle democrazie e dell’argine delle corti costituzionali e dei tribunali internazionali alle derive autocratiche con Marta Cartabia, prima donna a presiedere la Corte costituzionale ed ex ministra della Giustizia.

Quantomai attuale e necessaria la presentazione del libro ‘Contro la paura’ scritto dall’ex capo della Polizia Franco Gabrielli e dal giornalista Carlo Bonini. Un’occasione preziosa di approfondimento sulle questioni della sicurezza, anche alla luce dei più recenti e dibattuti casi ‘Roggero’ e ‘Fakir’. Sui temi di sicurezza e difesa lo sguardo si amplia allo scenario internazionale e ai conflitti in corso con due esperti e studiosi della materia il Generale di Corpo d’Armatala Fabio Mini e la ricercatrice e autrice Sofia Cecinini. In chiusura di serata spazio alla narrativa bestseller con il prolifico autore napoletano Diego De Silva in dialogo con Antonio Pascale, apprezzato giornalista e autore italiano.

Ad aprire gli appuntamenti serali ci sono Franco Gabrielli e Carlo Bonini, coautori di Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica (Feltrinelli). Già capo della Polizia, prefetto, direttore del Sisde e capo del Dipartimento della Protezione civile, Gabrielli porta a Vieste una lunga esperienza maturata nei passaggi più delicati della sicurezza nazionale e della gestione delle emergenze. Con Carlo Bonini, vicedirettore del quotidiano la Repubblica, noto per le sue inchieste su criminalità e terrorismo, offrono al pubblico del Libro Possibile una lettura delle nuove minacce mantenendo al centro il confine democratico dell’azione pubblica: proteggere senza comprimere i diritti, prevenire senza alimentare paura, costruire fiducia tra istituzioni e cittadini. Presenta Giuliano Foschini, giornalista e inviato di Repubblica.

Ampliando lo sguardo ai confitti globali in atto, Sofia Cecinini, ricercatrice, cofondatrice e vicedirettrice di SicurezzaInternazionale.com, presenta Tutte le guerre del mondo. Ucraina, Gaza e altri ventinove conflitti internazionali (PaperFIRST), una mappa dei conflitti in corso, alcuni spesso esclusi dall’attenzione pubblica. Questo libro racconta di trentuno guerre in 7 capitoli, a partire dai confini europei dell’Europa, incluse Russia-Ucraina; Armenia-Azerbaigian; Kosovo- Serbia; Georgia; Moldavia e Transnistria per finire in Oceania con le recenti tensioni in Nuova Caledonia, fino alle regioni artiche, terre contese tra la Russia e la Nato. Restando nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, il Generale Fabio Mini, già capo di Stato maggiore del Comando NATO per il Sud Europa ed ex comandante della missione KFOR in Kosovo, presenta il saggio La NATO in guerra. Dal patto di difesa alla frenesia bellica (Dedalo), una riflessione critica sulla trasformazione dell’Alleanza e sulle nuove logiche militari.

Entrambi gli incontri sono presentati da Valentina Bendicenti, giornalista e volto di Sky TG24.

Marta Cartabia con la competenza della giurista e lo sguardo di chi ha attraversato le più alte responsabilità della Repubblica in qualità di prima donna presidente della Corte Costituzionale e ministra della Giustizia, nel suo lavoro più recente, il volume Custodi della democrazia (Egea) riflette sul ruolo delle istituzioni, dei corpi intermedi e dei cittadini nella protezione dell’ordine democratico. Il libro non si rivolge solo a costituzionalisti, magistrati o esperti della materia ma soprattuto ai cittadini e ai giovani. A Vieste il suo intervento porta la discussione oltre la cronaca delle riforme, per interrogare il rapporto tra Costituzione, indipendenza della giurisdizione, diritti fondamentali e fiducia dei cittadini. Anche qui ad condurre la presentazione sul palco sarà Valentina Bendicenti.

La quarta serata si conclude con la narrative best-seller dell’autore Diego De Silva e del suo ultimo romanzo I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi). Lo scrittore napoletano, creatore dell’amatissimo personaggio Vincenzo Malinconico – da cui è tratta l’omonima serie tv campione di ascolti in Rai, lascia riposare il suo personaggio più celebre, l’«avvocato d’insuccesso», per raccontare la fine di un amore attraverso le voci di Fosco e Alice. Ironia, malinconia e recriminazioni compongono un romanzo sulla separazione e su tutto ciò che, di una storia condivisa, non può entrare nei documenti legali. Presenta Antonio Pascale, apprezzatissimo e prolifico giornalista e autor.

BREVE STORIA DEL LIBRO POSSIBILE

Nato nel 2002 a Castellana Grotte su iniziativa dell’Associazione Culturale Artes, presieduta da Gianluca Loliva, il Libro Possibile prende forma con l’ambizione di portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e non accessibili, restituendola alle piazze e alla comunità.

Dal 2005, con la direzione artistica di Rosella Santoro, docente nei licei e operatrice culturale radicata sul territorio pugliese, il festival compie una svolta decisiva. Santoro rafforza il rapporto con le scuole, promuovendo incontri strutturati tra autori e studenti e trasformando la lettura in uno strumento di cittadinanza attiva. Parallelamente imprime al progetto un respiro internazionale, ampliando progressivamente la presenza di autori stranieri e aprendo il dialogo della Puglia al mondo.

Il festival si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare, affascinante borgo pugliese affacciato sull’Adriatico, e dal 2021 si estende anche a Vieste, ampliando la propria presenza lungo la costa. Le piazze diventano così spazi di confronto tra voci italiane e internazionali, in un dialogo diretto con il pubblico che unisce letteratura, attualità e pensiero critico.

L’impronta internazionale trova una tappa simbolica nel 2023, quando a Vieste viene introdotto iLP23 Special, una serata interamente in lingua inglese pensata per coinvolgere il pubblico internazionale del Gargano. Un passaggio naturale in un percorso che conduce, nel 2025, alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e alla nascita della tappa internazionale del festival.

Nel corso degli anni, questa visione ha portato in Puglia alcune tra le più autorevoli firme della scena culturale mondiale – Premi Nobel e Pulitzer e grandi protagonisti del dibattito contemporaneo – tra cui Wole Soyinka, Richard Powers, Patrick McGrath, Richard Mason, Jeffery Deaver, Jonathan Coe, Andrew Sean Greer, David Leavitt, David Quammen, Lawrence Wright, Javier Cercas, Anabel Hernández, Richard Osman, Abir Mukherjee, Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Fernando Aramburu.

Oltre all’evento estivo, Il Libro Possibile organizza anche il Winter, una rassegna culturale che si svolge da settembre a maggio in diverse località pugliesi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado per mantenere vivo il dialogo culturale con gli studenti per tutto l’anno.

Nel corso del tempo, il festival ha guadagnato crescente attenzione da parte di intellettuali, giornalisti e pubblico, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. La maggior parte degli eventi è a ingresso libero, con alcune presentazioni che prevedono un contributo simbolico destinato in beneficenza.

Uno dei grandi punti di forza de Il Libro Possibile è la sua ampia visibilità mediatica, grazie a una solida partnership con Sky TG24 e le principali reti locali pugliesi. Le dirette televisive degli incontri, trasmesse in fascia access prime time (dalle 20:00 alle 22:30 circa), rappresentano un elemento distintivo nel panorama italiano, amplificando l’offerta culturale del festival e raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per iOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.

Direttrice artistica Il Libro Possibile: Rosella Santoro

Presidente Il Libro Possibile / Associazione Culturale Artes: Gianluca Loliva.