rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Miss Rocchetta bellezza Puglia sarà eletta sabato a Bisceglie Seconda finale regionale del concorso

24 Luglio 2024
Miss Italia, a Bisceglie sarà eletta Miss Rocchetta Bellezza Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:

La bellezza delle ragazze provenienti da tutta la regione e per scenografia la bellezza del Mar Adriatico.

Sabato 27 luglio, alle ore 20.30, la città di Bisceglie, Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, ospiterà la finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Puglia, seconda finale del tour pugliese di Miss Italia.

L’organizzazione è firmata Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Location dell’evento sarà il Teatro del Mediterraneo, scavato nel declivio della costa nord barese come un moderno teatro greco e affacciato a nord-ovest verso i tramonti sull’orizzonte e sul Gargano.

La conduzione sarà affidata a Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porterà sul palco “A tutte le donne”, l’inno alla forza femminile di Alda Merini.

Ad allietare la serata sarà la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini.

Le aspiranti miss provenienti da tutta la regione saranno anche protagoniste di un défilé di occhiali by Ottica Di Pilato, con le ultime novità in tema di montature e lenti, mentre il loro hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Lacogeit lavori costruzioni generali italiane, Villa Torre Rossa Ricevimenti, Bar Acquafredda, La Fiorente, Metronotte Italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione