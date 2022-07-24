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Fritrak - Trasporto acqua

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Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Traffico: bollino rosso. In diciannove città campione anche per il caldo, in giallo c’è solo Bari Meteo: ondate di calore, bollettino del ministero della Salute

24 Luglio 2022
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Immagine di home page tratta da tweet della polizia. Il traffico delle vacanze fa registrare oggi in tutta Italia il codice rosso.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 22/07/2022 23/07/2022 24/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello2
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello1 Livello2 Livello2
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello2 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello2 Livello2 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello3
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello2 Livello2
.MILANO Livello3 Livello3 Livello3
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello2
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello2 Livello2 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello2 Livello2
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello3 Livello3
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello2 Livello2 Livello3
.VERONA Livello3 Livello3 Livello3
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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