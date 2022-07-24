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Marcia, 35 chilometri: il pugliese Massimo Stano campione del mondo L'atleta di Palo del Colle si ripete dopo la vittoria alle Olimpiadi

24 Luglio 2022
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Ai mondiali di atletica leggera di Eugene (Oregon) l’Italia ha ottenuto il successo nella 35 chilometri di marcia maschile. Ha vinto Massimo Stano, pugliese di Palo del Colle (nativo di Grumo Appula) che così si conferma al vertice planetario della specialità dopo la vittoria alle Olimpiadi lo scorso anno.

I complimenti sono arrivati subito dal presidente della Regione Puglia.

Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Dopo l’oro olimpico di Tokyo, arriva l’oro anche ai Mondiali di atletica: il pugliese Massimo Stano di nuovo sul tetto del mondo.

Complimenti a Massimo.

(immagine: tratta da tweet di Michele Emiliano)


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