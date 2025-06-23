Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Proseguono le ABSOLUT NIGHTS powered by MTV, il format di clubbing più atteso creato dalla vodka svedese. Il tour dedicato al clubbing e al divertimento che percorre l’Italia da Nord a Sud annuncia le nuove date al fianco di MTV (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) che da anni ispira e connette i giovani di tutto il mondo attraverso la cultura pop, per portare in tutta Italia musica, mixology e intrattenimento. Un ciclo di appuntamenti imperdibile per gli amanti della nightlife per brindare con gli iconici cocktail a base di Absolut Vodka e ballare insieme al più famoso canale musicale internazionale.

Dopo Napoli, Vicenza, Reggio Emilia, Milano e Modena, Absolut si prepara alla stagione più calda con nuove date dedicate alle zone e ai locali più cool della movida estiva. Prossimi appuntamenti durante il mese di luglio, a partire dal 5 luglio a Noale, in Veneto, al Parco dei Principi, per proseguire il 19 luglio a Gallipoli al Riobo ed il 26 luglio a Civitanova Marche allo Shada. Chiuderà il tour la tappa sarda di Absolut Nights, fissata per il 23 agosto presso il Blu Beach di Golfo della Marinella. Compagno di viaggio di Absolut e MTV è ancora Luca Daffrè, nuovo volto e ambassador della seconda edizione delle Absolut Nights.

Al grido dell’ormai celebre pay-off Born To Mix, Absolut Vodka riconferma il sodalizio con MTV Italia per offrire un’esperienza imperdibile nei migliori club d’Italia con l’obiettivo di creare connessioni tra persone, stili e attitudini. La musica diventa così un vettore fondamentale per unire le nuove generazioni nel segno dell’inclusione e dell’apertura, valori cardine ed impegno continuo del brand svedese che sfida le convenzioni e si impegna ad abbattere le barriere.

IL CALENDARIO DELLE ABSOLUT NIGHTS powered by MTV

5 luglio, Noale @ Parco dei Principi – Via Aurelio De Pol, 1, 30033 Noale VE

19 luglio, Gallipoli @Riobo – Strada Prov.le Lido Conchiglie – Sannicola, 73014 Gallipoli LE

26 luglio, Civitanova Marche @Shada – Lungomare Sergio Piermanni, 10/A, 62012 Civitanova Marche MC

23 agosto, Golfo di Marinella @Blu Beach – Golfo della Marinella, snc, 07026 Golfo della Marinella SS

Tutti gli aggiornamenti sulle date delle Absolut Nights sono disponibili sul sito: