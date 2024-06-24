Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP238, verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia, saranno dottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 e chiusa anche l’area di parcheggio “La Pineta est”. In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS100, verso Bari, fino allo svincolo di San Basilio, immettersi poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare in A14 attraverso la stazione di Mottola Castellaneta; -dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti ovest”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acqua Viva delle Fonti, percorrere la SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, la SS100 in direzione di Taranto, la SP106 Gioia-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare sulla A14 alla stazione di Gioia del Colle; -dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara. Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Masserie est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, la SS100 in direzione di Bari e la SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti; -dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto, verso Taranto.

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