Si vota dalle 7 alle 15, nell’ultima giornata delle elezioni amministrative. Quella dei ballottaggi che riguardano 105 Comuni italiani fra cui otto in Puglia. Si tratta di Bari, Copertino, Lecce, Manfredonia, Putignano, San Giovanni Rotondo, San Severo e Santeramo in Colle. Ieri nella prima giornata dei ballottaggi affluenza nella regione al 32,38 per cento con notevoli differenze tra località e località a partire da Bari (27,18 per cento) e Lecce (42,75 per cento).

Affluenza ore 23:

Città metropolitana di Bari

Bari 27,18

Putignano 48,34

Santeramo in Colle 38,31

Provincia di Foggia

Manfredonia 26,12

San Giovanni Rotondo 36,41

San Severo 30,18

Provincia di Lecce

Copertino 40,14

Lecce 42,75