Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



main stage di Otranto e andrà in scena la prima delle cinque magiche serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’appuntamento è poco dopo le ore 20,30: nella splendida cornice del Castello Aragonese Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci saliranno sul palco e daranno il via alla diciannovesima edizione dello show della radio del sud, unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su È partito ufficialmente il conto alla rovescia: domani, venerdì 25 giugno, si accenderanno le luci suldi Otranto e andrà in scena la prima delle cinque magiche serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’appuntamento è poco dopo le ore 20,30: nella splendida cornice del Castello Aragonese Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci saliranno sul palco e daranno il via alla diciannovesima edizione dello show della, unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it norbaonline.it . Poi, da metà luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.

Sarà un grande inizio, sul grande palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live si alterneranno alcuni dei grandi protagonisti dell’estate della rinascita: Sangiovanni, vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici e in cima alle classifiche con la sua “Malibù”; Fedez con Orietta Berti con “Mille”, il tormentone del momento, in vetta alla classifica dei singoli più venduti; Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e la loro “Shimmy shimmy”, altro brano che si contenderà lo scettro di tormentone estivo fino al termine della stagione; Francesca Michielin con “Cinema”, che invece è il brano italiano più trasmesso dalle radio questa settimana; il rapper Capo Plaza destinato a segnare il ritmo dell’estate 2021 con la nuova hit “Panama”; Mara Sattei con “Scusa”; Coma Cose per la prima volta ospiti di Battiti dopo l’esordio a Sanremo con “Fiamme negli occhi”; Irama, da qualche giorno fuori con il suo nuovo singolo, “Melodia proibita”, ballad dal sapore reggaeton; Annalisa e Federico Rossi, una delle collaborazioni più interessanti di questa estate con il brano latineggiante “Movimento lento”; Deddy, altro talento lanciato da Amici, tra i primi cinque in classifica questa settimana; Gazzelle, sulla cresta dell’onda in queste settimane dopo l’uscita dell’ultimo brano “Tuttecose”, in coppia con Mara Sattei; Shade che farà ballare il pubblico sulle note di “In un’ora”; Boomdabash con Baby K protagonisti indiscussi dell’estate con il mix raggae e pop da cui è nata “Mohicani”; due grandi ospiti internazionali nel cast della prima puntata, Dotan con la sua “There Will be A Way”, e Master Kg, il dj sudafricano che nel 2020 ha fatto ballare tutto il mondo con Jerusalema, un successo davvero planetario. Ancora: Arianna, Andrea Damante e, ciliegina sulla torta, il grandissimo Nek e la sua voglia di vivere “Un’estate normale”, un autentico inno alla gioia di vivere e alla normalità. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce Dimartino, autentica rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, che canteranno la loro “Musica leggerissima” dalla splendida Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano, anche lei con il brano sanremese “Glicine”, e poi Alessandra Amoroso e il suo “Sorriso grande” stampato dal cuore barocco della sua Lecce.

Anche quest’anno nel cast del Radio Norba Cornetto Battiti Live c’è l’attrice e webstar Mariasole Pollio, che avrà come sempre il ruolo di mettere in contatto il pubblico con gli artisti. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di primissimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico nel cuore di intere generazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini, Deliziosa, P. Petroli e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).

Aggiornamento qui:

