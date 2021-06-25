Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



C’è una novità nel cast del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’ha annunciata il presidente di Radio Norba Marco Montrone nel corso del meeting di benvenuto che si è tenuto nella sala triangolare del Castello Aragonese di Otranto: in una delle prossime puntate ci sarà anche Fabio Rovazzi, che proprio ieri ha lanciato il suo nuovo singolo, “La mia felicità”, in coppia con il grande Eros Ramazzotti. Un grandissimo nome che si aggiunge a un cast già straordinario. “Ma non escludo ulteriori sorprese”, ha aggiunto Marco Montrone.

Ad aprire il meeting di benvenuto è stato, come da tradizione, il sindaco della città che ospita l’evento. “Siamo felici di ospitare per il secondo anno consecutivo Battiti Live ad Otranto”, ha detto il primo cittadino, Pierpaolo Cariddi. “E’ certamente una forma confinata, a causa della pandemia, ma dobbiamo trasformare questo limite in un vantaggio. E non soltanto per Otranto, ma per tutta la Puglia. Qui ospitiamo il cuore dello show, ma ci sono tante altre bellissime città, dal nord al sud della Puglia, che saranno altrettanto protagoniste di questa edizione. E’ di questo che dobbiamo essere orgogliosi. Battiti Live lo scorso anno ha riportato la musica tra la gente. Quest’anno deve riportare l’entusiasmo, la voglia di estate e di divertimento. Ringrazio il gruppo Norba per lo sforzo effettuato e ringrazio soprattutto il presidente Marco Montrone per non aver mollato e aver voluto anche quest’anno, fortissimamente, organizzare questo bellissimo spettacolo”.

“Essere qui”, ha risposto Marco Montrone, “rappresenta per noi una forma di gratitudine nei confronti della città di Otranto, che nel 2020 si è presa la responsabilità di ospitare un evento dell’importanza e della complessità di Battiti, organizzato peraltro in pochissimo tempo e con i tanti limiti imposti dai protocolli anti-Covid. E’ stata una scommessa che abbiamo vinto tutti assieme. E, in genere, squadra che vince non si cambia”. Come non si cambia la Puglia: oggi Battiti potrebbe svolgersi dappertutto, in qualsiasi località d’Italia, ma Radio Norba intende assolutamente restare dove è nata”. Marco Montrone ha poi ringraziato Mediaset, con cui è stata recentemente rinnovata la collaborazione per altri 3 anni, in aggiunti ai quattro già trascorsi insieme. “Siamo entrati in punta di piedi in Mediaset, anche loro hanno scommesso in noi ed ora siamo orgogliosi di essere diventati un programma molto importante nella programmazione estiva di Italia 1. A dimostrazione del fatto che si possano fare ottime cose anche a queste latitudini”.

Nel suo discorso Marco Montrone ha annunciato due importanti novità: il ritorno della diretta per le cinque serate e poi l’intera mappatura del Castello di Otranto, che diventerà parte integrante dello show”. Ha infine ringraziato i partner commerciali: un brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida, title sponsor del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021; Coca-Cola, il main sponsor e brand iconico di livello globale nel cuore di intere generazioni; il gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova; i top brand del territorio Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini, Deliziosa, P. Petroli e Sinisi; l’hair sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Al meeting di benvenuto sono intervenuti anche gli amministratori di alcune delle città che hanno ospitato gli “on the road”: il vice sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito, l’assessore al turismo del Comune di Brindisi Emma Taveri e l’assessore al turismo del Comune di Lecce Paolo Foresio, che è anche uno storico dj di Radio Norba.

La chiusura dell’incontro che segna l’inizio ufficiale della Produzione è stata affidata ai due conduttori, il direttore artistico di Radio Norba e del Radio Norba Cornetto Battiti Live, Alan Palmieri, e la showgirl Elisabetta Gregoraci, affiancati dall’attrice e web star Maria Sole Pollio, che sarà come sempre inviata tra il pubblico. “Quest’anno ci muoveremo un po’ di più sul palco”, ha detto Alan, “lo spazio scenico è aumentato. Siamo pronti, abbiamo proprio voglia di divertirci”. “Battiti è una famiglia, quando finisce un’edizione faccio già il count down per l’anno successivo”, ha aggiunto Elisabetta. “Quando ero bambina avevo come sogno nel cassetto di condurre un programma musicale, posso dire di averlo realizzato”. “Mi sento coccolata e amata, ho il cuore a mille quando arrivo qui”, ha detto infine Maria Sole. “Abbiamo voglia di goderci la musica di questi programma, che illumina tutti”.

L’appuntamento per la prima puntata è in programma stasera, poco dopo le 20.30, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart“, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).