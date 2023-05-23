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8 Maggio 2026
Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Seminari sulla comunicazione domani e dopodomani a Lecce Università del Salento

24 Maggio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Comunicazione incontra”, organizzato dai corsi di studio in “Scienze della comunicazione” e “Comunicazione pubblica, economica e istituzionale” dell’Università del Salento, nei prossimi giorni sono in programma:
  • giovedì 25 maggio, alle ore 16 nell’aula 9 dell’edificio “Donato Valli” (via Calasso 7, Lecce), seminario su “PR, spin-doctor e copywriter. Le nuove strategie dell’ufficio stampa per i social media”: Elisa Mauro, copywriter, ufficio stampa del Parlamento Italiano, dialogherà con Mimmo Pesare, docente a UniSalento di Pedagogia generale e sociale; introduzione a cura della Presidente dei corsi di studio di area Comunicazione Maria Vittoria Dell’Anna;
  • venerdì 26 maggio, alle ore 17.30 nell’aula 9 dell’edificio “Donato Valli” (via Calasso 7, Lecce), seminario su “Comunicare la sostenibilità. Le nuove frontiere del marketing e della pubblicità nella comunicazione”: Silvia Gravili, borsista presso la delegazione romana della Regione Puglia, dialogherà con Marco Mancarella, docente a UniSalento di Informatica giuridica; introduzione a cura della Presidente dei corsi di studio di area Comunicazione Maria Vittoria Dell’Anna.

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