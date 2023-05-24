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Bari: stasera premio Mediterraneo a Nichi Vendola Rotary

24 Maggio 2023
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Di seguito il comunicato:

Il Rotary Club Bari Mediterraneo mercoledì 24 maggio p.v. alle 20:30 assegna il prestigiosissimo “Premio Mediterraneo” nella Sala Consiliare del Comune di Bari.

Il premio, istituito dal Club con la finalità di “conferire a eminenti personalità distintesi per aver operato – nella città di Bari o nell’area del Mediterraneo – in sintonia con gli ideali e gli obiettivi del Rotary, per propagare la comprensione reciproca, anche culturale, la buona volontà e la pace”, dopo un’attenta valutazione dell’apposita Commissione, è stato assegnato quest’anno a Nichi Vendola con la seguente motivazione: “Per essere stato, con la sua attività politica, sociale e amministrativa, pioniere a fautore dell’impulso al cambiamento della nostra amata Regione Puglia”.

La cerimonia si svolgerà alla presenza di Ines Perucci Assessore alle Culture, Marketing territoriale e Turismo del Comune di Bari che ha concesso con grande piacere anche il Patrocinio gratuito.

Durante la serata, oltre a ricevere il premio, Vendola – già Governatore della Regione Puglia – ripercorrerà in sintesi la motivazione dell’assegnazione e ci parlerà del suo pensiero su: Mediterraneo come crocevia di popoli e culture che su esso si affacciano, pace e diritti civili.

Siamo molto contenti – dichiara il Presidente del Club per l’anno rotariano 2022-2023 dottor Paolo d’Ambrosio – di aver assegnato questo ambito premio, che per il nostro Club ha un valore eccezionale, a una personalità così importante che ha contribuito a creare le premesse per rendere la nostra terra un esempio a livello nazionale e internazionale. Sono convinto che dietro ogni successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. Sprigionare il potenziale della nostra regione è stata la vera intuizione che ha portato poi al successo che adesso possiamo vantare in tutto il mondo.”


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