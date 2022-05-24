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È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia: 1124395 positivi a test corona virus, incremento di 2407 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

24 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 24 maggio 2022

2.407

Nuovi casi

17.522

Test giornalieri

14

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 830
Provincia di Bat: 169
Provincia di Brindisi: 189
Provincia di Foggia: 311
Provincia di Lecce: 482
Provincia di Taranto: 394
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 10
42.168

Persone attualmente positive

356

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.124.395

Casi totali

10.947.118

Test eseguiti

1.073.771

Persone guarite

8.456

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 370.227
Provincia di Bat: 99.114
Provincia di Brindisi: 105.309
Provincia di Foggia: 163.983
Provincia di Lecce: 223.017
Provincia di Taranto: 150.749
Residenti fuori regione: 8.413
Provincia in definizione: 3.583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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