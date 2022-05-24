Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 24 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 830
Provincia di Bat: 169
Provincia di Brindisi: 189
Provincia di Foggia: 311
Provincia di Lecce: 482
Provincia di Taranto: 394
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 10
42.168
Persone attualmente positive
356
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.073.771
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 370.227
Provincia di Bat: 99.114
Provincia di Brindisi: 105.309
Provincia di Foggia: 163.983
Provincia di Lecce: 223.017
Provincia di Taranto: 150.749
Residenti fuori regione: 8.413
Provincia in definizione: 3.583