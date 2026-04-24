rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Martina Franca: centro di riabilitazione non accoglie utenti e indica lo spostamento a Crispiano, disagi Struttura convenzionata

24 Aprile 2026
noinotizie

Sono molte decine, secondo alcune fonti si è intorno alle duecento persone perfino. Utenti del centro di riabilitazione che ha sede a Martina Franca e che fa capo all’Osmairm, privato convenzionato con la Regione Puglia. Da un paio di settimane il centro non accoglie l’utenza e i responsabili indicano l’opportunità di andare al centro insediato a Crispiano per le terapie da svolgere. Viene messo a disposizione anche un pullman.

Senonché le situazioni di alcuni, o di molti, sono tali da non poter fare il tragitto in quelle condizioni. Gli utenti di Martina Franca, ignari delle motivazioni di questa situazione, chiedono di tornare alla condizione preesistente. (Francesco Ruggieri)

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

sata

Sata, la prima nata nell’ospedale di Monopoli-Fasano Ieri

noinotizie

Global sumud flotilla: la sorella dell’attivista pugliese, “fare il possibile e l’impossibile” per la liberazione Da tre settimane in dieci sono detenuti nella zona est della Libia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione