Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta Andria Trani, al termine di una mirata attività infoinvestigativa di natura economico-finanziaria, hanno individuato un laboratorio tessile completamente abusivo e

sconosciuto al Fisco che operava nel Comune di San Ferdinando di Puglia (BT).

L’attività di controllo economico del territorio, svolta senza soluzione di continuità dai militari della Tenenza di

Margherita di Savoia, nel Comune ofantino, ha permesso di osservare, nel tempo, un anomalo e significativo

flusso di persone nei pressi di un locale, al piano strada, privo di qualsiasi insegna o segno identificativo.

Approfondimenti eseguiti sulla dorsale informatica del Corpo hanno confermato che presso l’immobile non

risultava dichiarata alcuna attività economica operativa.

Pertanto, al fine di approfondire il contesto oggetto di osservazione, i Finanzieri hanno eseguito un accesso nei

locali, accertando l’esistenza di un laboratorio dedicato alla lavorazione e confezionamento per conto terzi di

materiale tessile, privo di ogni genere di autorizzazione amministrativa nonché completamente sconosciuto al

Fisco.

All’esito del controllo sono stati sequestrati n. 8 macchinari “taglia e cuci”, circa 6.500 capi di abbigliamento

semilavorati, pronti per essere ceduti, dopo la lavorazione finale, ad operatori commerciali per la successiva

vendita, oltre a materiale di consumo di varia natura e destinazione come le oltre 600 rocche di cotone. La

titolare dell’attività clandestina è stata segnalata alla competente Autorità amministrativa per l’irrogazione delle

sanzioni previste dalla normativa vigente, ammontanti fino ad 5.000,00 euro.

Inoltre è in corso la ricostruzione, da parte dei militari del Corpo operanti, dei ricavi conseguiti nell’esercizio

dell’attività, interamente sottratti a tassazione.

L’operazione di servizio testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza, nel suo ruolo di polizia economicofinanziaria, al contrasto ad ogni forma di economia sommersa che, attraverso il ricorso alla totale inadempienza

degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali ed in assenza delle previste autorizzazioni dei vari enti, mina

la concorrenza leale, penalizzando lo sviluppo economico equo del Paese, essendo orientato alla riduzione

illegale dei costi di “struttura” per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri, sottraendo

risorse essenziali all’Erario.