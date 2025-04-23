Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia in merito al “riconoscimento valorizzazione e sostegno della funzione socio-educativa delle attività di Oratorio” , stante la Legge pugliese n.17/2016.

Quest’ultima identifica il ruolo educativo formativo e sociale svolto dagli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, dall’Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato italiano attraverso gli impegni di Oratorio.

Dall’anno di prima attuazione della Legge sono stati finanziati complessivamente 73 progetti per un ammontare di euro 1.550.000,00.

Nel bilancio regionale 2025 e pluriennale 2025-2027 risultano assegnati i finanziamenti seguenti : 150.000,00 euro per le attività degli Oratori di Puglia con particolare riferimento alle azioni socio-educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del bullismo, della devianza minorile , di fenomeni di discriminazione e marginalità sociale dei minori, e 50.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione strutturale dei locali che ospitano le programmazioni sociali degli oratori.

La Regione Ecclesiastica solleciterà la presentazione, da parte degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle parrocchie e degli istituti religiosi, di progetti per la promozione del ruolo genitoriale di accompagnamento e supporto alla crescita armonica dei minori e dei giovani, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione, la devianza e avvenimenti di bullismo e cyberbullismo nonché promuovere le relazioni di aiuto nella comunità locale, per favorire l’interculturalità e l’interreligiosità ed eventi ludico-ricreativi-espressivi tesi a incoraggiare l’aggregazione giovanile.

A cura della Regione Ecclesiastica il compito di selezionare le idee proposte dai diversi Enti coinvolti, garantendo una omogenea distribuzione territoriale e una dimensione dei progetti sufficienti alla messa in opera dei percorsi organici e continuativi durante l’annualità.

Per la costruzione del progetto tecnico la Regione Ecclesiastica può avvalersi della collaborazione con organismi che abbiano adeguate e specifiche esperienze nel settore oggetto del Protocollo d’intesa e che, in ogni caso, non abbiano finalità di lucro.

Le attività progettuali avranno la durata di 12 mesi a decorrere dalla data del loro avvio.

Importo del contributo finanziario in capo alla Regione Puglia? Pari a 200.000,00 euro.