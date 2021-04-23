Di Francesco Santoro:



La compagnia ferroviaria italiana Ntv annuncia il ritorno in Puglia. Quattro i treni Italo dall’inconfondibile livrea rossa che quotidianamente, a partire dal 27 maggio, percorreranno la Torino/Milano-Roma-Bari con fermate intermedie a Foggia e Barletta. La partenza da Roma è fissata alle 7,30, l’arrivo a Foggia è previsto alle 10,45 e a Bari centrale alle 12,12; da Torino, invece, Italo partirà alle 7,25, giungerà a Foggia alle 15,43 e infine a Bari centrale alle 17,22. Viceversa, da Bari chiusura porte alle 12,51, arrivo a Foggia alle 14,07 e infine a Torino alle 22,35. Il treno per la Capitale partirà da Bari alle 18,33, arriverà a Foggia alle 19,36 e, infine, a Roma alle 23,09. Dal 13 giugno, inoltre, Italo si fermerà nelle stazioni di Trani, Bisceglie e Molfetta.