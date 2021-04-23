rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Treni: il ritorno di Italo in Puglia Il 27 maggio

24 Aprile 2021
binario

Di Francesco Santoro:

La compagnia ferroviaria italiana Ntv annuncia il ritorno in Puglia. Quattro i treni Italo dall’inconfondibile livrea rossa che quotidianamente, a partire dal 27 maggio, percorreranno la Torino/Milano-Roma-Bari con fermate intermedie a Foggia e Barletta. La partenza da Roma è fissata alle 7,30, l’arrivo a Foggia è previsto alle 10,45 e a Bari centrale alle 12,12; da Torino, invece, Italo partirà alle 7,25, giungerà a Foggia alle 15,43 e infine a Bari centrale alle 17,22. Viceversa, da Bari chiusura porte alle 12,51, arrivo a Foggia alle 14,07 e infine a Torino alle 22,35. Il treno per la Capitale partirà da Bari alle 18,33, arriverà a Foggia alle 19,36 e, infine, a Roma alle 23,09. Dal 13 giugno, inoltre, Italo si fermerà nelle stazioni di Trani, Bisceglie e Molfetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione