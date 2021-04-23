Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha espresso indirizzo di approvazione del progetto definitivo presentato da Isotta Fraschini Motori spa, del progetto.

Investimento complessivo che ammonta a 26.554.732,32 euro mentre il sovvenzionamento concedibile dalla Regione pari a 16.592.872,82 euro, incremento occupazionale di 32,84 unità con qualifiche medio alte.

Il programma imprenditoriale, ultimazione entro il 30 giugno 2023, è titolato “I Future” da realizzare nella fabbrica che si trova all’interno della zona industriale di Bari-Modugno.

Un Centro di ricerca e sviluppo con postazioni dedicate alle aree gestionali di meccanica,informatica e calcoli,il laboratorio di elettronica e zone per la prototipazione.

Si punta a migliorare l’affidabilità dei motori,rafforzarne la struttura tecnologica per entrare nel commercio dei gruppi elettrogeni,idearne nuovi per soddisfare le richieste del “marine”,segmento potenza e emissioni, durante i prossimi anni. Al termine del progetto l’azienda indica la produzione e vendita di 50 motori industriali e 15 motori marini.

I manager stimano che sia possibile raggiungere un fatturato di 34 milioni di euro ogni anno. Il 20% dei costi sostenuti da Isotta Fraschini riguardano l’indotto pugliese : componentistica,manutenzione regolare dei vari settori ubicati nello stabilimento.

Riguardo al mercato di sbocco si contempla quello delle applicazioni militari rappresentato dalle Marine navali dei Paesi della Nato,Marina militare italiana,da oltre 25 anni dalla Marina degli Stati Uniti d’America,e il comparto delle applicazioni civili presenti sulle navi prodotte dal Gruppo Fincantieri per armatori internazionali come Costa,Carnival,Viking,Holland America.

Sede legale di Isotta Fraschini Motori è Bari,capitale sociale 3.300.000,00 euro completamente detenuto da Fincantieri spa.

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato ingegner Sergio Razeto,consigliere Claudio Andrea Gemme. Fatturato euro 32.280.444,00 ,totale a bilancio 82.494.972,00,dipendenti in numero di 133,58.

Fincantieri spa fattura ogni 365 giorni 2.949.395.000,00 euro,totale a bilancio 10.574.966.000,00, maestranze e tecnici in numero di 7.677.

Tra le imprese partecipate ci sono Bac Palermo,Fincantieri Oil&Gas,Seaf,Delfi srl,Fincantieri Do Brasil,Orizzonte sistemi navali,Ce.Te.Na spa,Fincantieri Usa. Inc.