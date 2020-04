Per la gran parte legate all'emergenza corona virus

Cassa Integrazione: a Taranto molte richieste autorizzate

Anche la Regione Puglia chiamata ad elaborare un numero elevato di richieste di Cassa integrazione. Per il territorio ionico, l’Inps di Taranto, su 179 domande di CIGD, ne ha autorizzate 175; su 2.250 richieste con riferimento alle misure di sostegno al reddito legate all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, è stata sbloccata una percentuale elevata che sfiora il 100 per cento. I pagamenti vengono erogati inoltre nel giro di una settimana dall’invio da parte delle aziende del modello SR41. I dati riportati, relativi alla giornata di ieri, rappresentano ovviamente un’importante boccata d’ossigeno in un momento di grave contrazione economica dovuta al lockdown.