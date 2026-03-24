Di seguito il comunicato:

La città di Taranto è pronta a vivere tre giorni all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione: dal 17 al 19 aprile 2026, la struttura TurSport di San Vito ospiterà la fase finale dello Special Basket concentramento sud d’Italia, l’attesissima competizione che mette in campo atleti con disabilità intellettive provenienti da tre regioni italiane.

L’evento è reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Team Puglia Special Olympics e la Teknical Sport di Massafra in provincia di Taranto organizzatrice dell’evento, con la collaborazione della ASD De Florio Nuovi Orizzonti e si avvale della media partnership di GiornaleRossoBlu.it, con il supporto tecnico e logistico della E77 srl.

Special Basket: sport, inclusione e crescita personale

I tornei speciali di Special Olympics, come lo Special Basket, offrono agli atleti con disabilità intellettive l’opportunità di competere in un ambiente sicuro e inclusivo, sviluppando non solo abilità sportive, ma anche competenze personali, sociali e relazionali.

Il torneo prevede diverse modalità di partecipazione: dai classici formati 5 vs 5 e 3 vs 3, fino ai Giochi Speciali (GS), pensati per atleti con disabilità più gravi o pluridisabilità. Questi giochi permettono a tutti di vivere l’esperienza del campo in maniera gratificante, con sfide adeguate alle proprie capacità, incoraggiando il miglioramento continuo e l’autostima.

Ogni tappa del torneo segue un format strutturato:

Fasi iniziali di valutazione , per determinare il livello di abilità di ciascun atleta e garantire una partecipazione equa;

, per determinare il livello di abilità di ciascun atleta e garantire una partecipazione equa; Tappe intermedie di sviluppo , per monitorare i progressi e fornire feedback mirati a migliorare le performance;

, per monitorare i progressi e fornire feedback mirati a migliorare le performance; Fasi finali con premiazioni ufficiali, in cui ogni atleta viene celebrato secondo il protocollo Special Olympics, con medaglie d’oro, argento, bronzo e di partecipazione.

Le squadre finaliste: un quadro completo

La finale di Taranto vedrà la partecipazione di 18 squadre provenienti da Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia, organizzate in categorie di abilità per garantire equità e inclusione:

La finale di Taranto vedrà la partecipazione di squadre provenienti da quattro regioni italiane: Basilicata, Calabria, Sicilia, e Puglia. Dalla Basilicata parteciperà il team Riva dei Greci di Bernalda; I team siciliani partecipanti sono: Orizzonte – Gela (CL), AIPD – Termini Imerese (PA) e Un Futuro per l’Autismo – Catania; quelli calabresi sono Andromeda Reggio Calabria, I Girasoli della Locride – Locri (RC) e Il Dado – Locri (RC); mentre dalla Puglia arriveranno La Barlettana – Barletta (BAT), AVIS – Trani (BAT), Murgia Special – Cassano (BA), , Freedom – Toritto (BA), Fortitudo – Gravina (BA), Murgia Special – Santeramo (BA), Minozzi Gioia (BA), ASH – Taranto, Osmairm – Laterza (TA) e la squadra ospitante Teknical Sport – Massafra (TA).

Tutte le squadre sono unificate, permettendo agli atleti Special Olympics di giocare insieme ai partner normodotati con cui si allenano durante l’anno. Questa modalità favorisce l’inclusione concreta e la costruzione di relazioni durature sul campo e fuori dal campo.

Organizzazione e supporto territoriale

La realizzazione della finale è resa possibile grazie al contributo di numerosi soggetti istituzionali e privati:

Il Team Puglia Special Olympics rappresentato dalla Direttrice Regionale Ketti Lorusso e dal Direttore Provinciale Luigi Dicensi;

rappresentato dalla Direttrice Regionale Ketti Lorusso e dal Direttore Provinciale Luigi Dicensi; La Teknical Sport di Massafra in provincia di Taranto, organizzatrice dell’evento in collaborazione con ASD De Florio Nuovi Orizzonti , che hanno aperto un nuovo territorio alla visibilità di Special Olympics Team Puglia;

in provincia di Taranto, organizzatrice dell’evento in collaborazione con , che hanno aperto un nuovo territorio alla visibilità di Special Olympics Team Puglia; Il supporto logistico e comunicativo di GiornaleRossoBlu.it e della E77 srl, per garantire la massima diffusione dell’evento a livello regionale e locale.

Il coinvolgimento delle scuole

Le scuole rappresentano un pilastro fondamentale dell’evento:

Gli studenti delle scuole inferiori parteciperanno come tifoseria, incoraggiando gli atleti e promuovendo il valore della partecipazione;

Gli studenti delle scuole superiori agiranno come volontari, supportando l’organizzazione, seguendo gli atleti e contribuendo attivamente alla riuscita della manifestazione.

Questa collaborazione favorisce la diffusione della cultura dell’inclusione, stimolando la partecipazione civica dei giovani e la consapevolezza sociale attraverso lo sport.

Patrocini e riconoscimenti

La finale nazionale del Sud gode del patrocinio e del riconoscimento di:

Regione Puglia , Provincia di Taranto ;

, ; Comune di Taranto;

Comune di Massafra;

Garante Regionale per i diritti delle persone con disabilità presieduto da Antonio Giampietro ;

presieduto ; CONI Puglia , presieduto da Angelo Giliberto ;

, presieduto da ; CIP Puglia , presieduto da Gianni Romito ;

, presieduto da ; ACES Puglia , presieduta da Michele Zittucro ;

, presieduta da ; Sport e Salute Regione Puglia rappresentato dal coordinatore Luca Balasco

Conclusione

La finale di Taranto, concentramento Sud d’Italia, non è solo una competizione sportiva: è inclusione, solidarietà e crescita personale di ciascun atleta.

Dal 17 al 19 aprile, il TurSport di San Vito si trasformerà in un luogo di gioia, energia e ispirazione, dove lo sport diventa strumento di sviluppo sociale, educativo e umano.

Tutte le informazioni sull’evento, i programmi delle partite e gli aggiornamenti sui team partecipanti saranno disponibili su GiornaleRossoBlu.it, media partner ufficiale dell’iniziativa.