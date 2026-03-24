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7 Giugno 2026
Gladiator-Taranto 0-0 Calcio, Eccellenza: andata della finale playoff TUTTI I RISULTATI. Formula 1: vittoria di Antonelli a Montecarlo. Tennis: sconfitta di Cobolli in finale del Roland Garros, ha vinto Zverev

Prepariamoci a un ritorno a temperature invernali: calo previsto anche di 12 gradi Peggioramento da domani e possibile neve a 300 metri di quota in varie zone d'Italia

24 Marzo 2026
maltempo

Si inizierà dal nord domani sera ma giovedì, stando alle previsioni, la cosa riguarderà anche il meridione, Puglia compresa ovviamente. Precipitazioni ma soprattutto un considerevole calo delle temperature che, stando a vari previsori, possono arrivare a diminuire anche di 12 gradi rispetto a questi giorni. Con la primavera ufficialmente iniziata e a pochi giorni anche dall’ora legale che è un altro “sintomo” di prospettiva di nella stagione, ecco insomma un altro po’ di inverno vero. Anche con la neve a quote collinari, trecento metri, in varie zone d*Italia.


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