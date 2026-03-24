Si inizierà dal nord domani sera ma giovedì, stando alle previsioni, la cosa riguarderà anche il meridione, Puglia compresa ovviamente. Precipitazioni ma soprattutto un considerevole calo delle temperature che, stando a vari previsori, possono arrivare a diminuire anche di 12 gradi rispetto a questi giorni. Con la primavera ufficialmente iniziata e a pochi giorni anche dall’ora legale che è un altro “sintomo” di prospettiva di nella stagione, ecco insomma un altro po’ di inverno vero. Anche con la neve a quote collinari, trecento metri, in varie zone d*Italia.