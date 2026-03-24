Era nato a Monfalcone.
È diventato il maestro della canzone d’autore, figura di primissimo piano della scuola genovese. Da settanta anni canzoni celebri quando non indimenticabili, come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, La gatta, le più recenti Una lunga storia d’amore o, con la collaborazione di Peppe Vessicchio, Ti lascio in una canzone. Aveva vissuto varie importanti storie d’amore. Non poteva che lasciarci pochi mesi dopo Ornella Vanoni.
Nella notte è morto Gino Paoli.
(foto: tratta dal web)