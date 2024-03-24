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Ferrari, trionfo in Australia. Givova Scafati-Happy Casa Brindisi, Brindisi-Taranto, la serie D girone H: Martina-Fasano senza tifosi ospiti Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi, nel pomeriggio Audace Cerignola-Potenza

24 Marzo 2024
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Si gioca alle 18,30 a Scafati. La squadra campana ospita l’Happy Casa Brindisi che, ultima in classifica, deve cercare di vincere contro una compagine che ha dieci punti in più in graduatoria del campionato di pallacanestro maschile di serie A.

Calcio serie C girone C: tra le partite in programma oggi Audace Cerignola-Potenza (ore 16,15) e Brindisi-Taranto (ore 18,30).

Serie D girone H: fra le gare odierne Martina-Fasano (ore 14,30) senza tifosi fasanesi per disposizione delle autorità. Altri incontri: Casarano-Paganese, Fidelis Andria-Città di Gallipoli, Gelbison-Manfredonia, Gravina in Puglia-Barletta, Rotonda-Bitonto, Team Altamura-Santa Maria Cilento. Ieri disputata Nardò-Angri 3-0.

Automobilismo: all’alba italiana si è disputato il gran premio di Australia di formula 1. Doppietta Ferrari: primo Sainz, secondo Leclerc. Al terzo posto Norris. Verstappen si è ritirato dopo cinque giri.

 

 

 

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