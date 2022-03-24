Dà lavoro a 480 persone. L’indotto è di altri 1500 lavoratori. Così, dal telegiornale Rai della Calabria, è descritta la Siarc, storica azienda della ristorazione collettiva. Azienda di Catanzaro che per un debito in tema di tributi, da mezzo milione di euro ed originato una quarantina di anni fa, rischia la chiusura. Secondo la notizia diffusa dal tgr calabrese il Comune di Catanzaro non ha dato parere favorevole alla rateizzazione del dovuto e questo, fra ipoteche e pignoramenti, mette in gravissime difficoltà l’azienda, non solo nei confronti della Soget ma anche di maestranze, committenti e subappaltatori.

Fra i committenti c’è il Comune di Martina Franca per il servizio di mensa scolastica da circa cinquecento pasti al giorno. Servizio che paga con regolarità, come fa il Comune di Palagiano, altro ente che si avvale del servizio. Appalto quinquennale operativo dal 2020, a Martina Franca. Qual è la situazione attuale in questa zona della Puglia? Si avvertono avvisaglie indotte di questa situazione o tutto procede normalmente?