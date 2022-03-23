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Foggia: pomodoro, oro rosso e diritti in gioco Domani convegno

24 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La Puglia ha il primato nazionale nella produzione di pomodoro. Sulle nostre tavole consumiamo quotidianamente i prodotti finali della produzione del pomodoro dalla salsa ai pelati senza sapere cosa accade nella filiera produttiva:si tratta spesso del risultato del lavoro nero o grigio di braccianti agricoli stranieri, sottopagati e sfruttati, costretti a vivere in luoghi senza acqua né elettricità. Dietro la raccolta del pomodoro vi è un mondo complesso e stratificato che risponde alle richieste economiche della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)che persegue un unico obiettivo: accumulare profitti sulle spalle dei lavoratori agricoli e delle aziende di trasformazioni di piccole e medie dimensioni.

Il progetto “Oro Rosso” finanziato dalla Regione Puglia vuole essere l’occasione non solo per riflettere sul tema dello sfruttamento dei cittadini stranieri, sul tema della regolarizzazione del lavoro e dei percorsi di inclusione, ma soprattutto vuole riportare al centro del discorso il valore sociale del cibo e del lavoro degli uomini e delle donne che permettono a tutti noi di consumarlo.

Venerdì, 25 marzo 2022, alle ore 16.00, a Foggia, presso il Centro Interculturale “Baobab-sotto la stessa ombra” sarà presentata la nuova iniziativa della Cooperativa Sociale Arcobaleno.

Il nostro progetto, in collaborazione con la Coop. Cantiere Giovani di Frattamaggiore (NA), ha l’obiettivo di elaborare, perfezionare e produrre uno strumento ludico-didattico, ideato e sperimentato in questi anni nei percorsi di animazione interculturale, per poterlo replicare e trasferire nelle  cuole  e  presso  alcune  agenzie  educative  territoriali,  quale  strumento  didattico  per  promuovere la cultura dei diritti dei lavoratorie degli esseri umani.

Interverranno:

Carla Costantino, Segretaria Generale CISL Foggia

Maurizio Carmeno, Segretario Generale CGIL Foggia

Maria Aida Episcopo, Dirigente UST di Foggia

Pietro Fragrasso, Presidente Coop. Pietra di scarto

Mario Lupoli, Esperto in educazione e linguaggi non formali, Cantiere Giovani

Domenico la Marca, Coop. Arcobaleno

Pasqualino Costanzo, Direttore Cantiere Giovani

Modera

Francesco Di Palma, dirigente scolastico I. C. “Ungaretti-M.T. di Calcutta”

L’INIZIATIVA RIENTRA TRA LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “ORO ROSSO” PROGRAMMA ANNUALE 2021. AVVISO PUBBLICO 2021. L.R. 20/2003. ART.5.

Hanno aderito al progetto:

  Associazione Comunità sulla strada di Emmaus, Parrocchia S. Maria della Luce (Mattinata), Istituto Comprensivo “Ungaretti+M. Teresa di Calcutta” (Manfredonia), Istituto tecnico Notarangelo- Rosati (Foggia), Anolf Regionale, Flai Cgil Foggia, Caritas Diocesana San Severo.


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