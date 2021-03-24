rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Scuola: sospesa l’ordinanza del sindaco di Locorotondo limitatamente ad una ricorrente Accolta l'istanza cautelare della famiglia di un'alunna

24 Marzo 2021
IMG 20200911 103009 scaled

Il Tar ha accolto il ricorso cautelare di una famiglia di Locorotondo. L’alunna rientrante fra i casi di deroga della didattica a distanza non poteva in realtà andare a scuola per l’ordinanza del sindaco che imponeva appunto la didattica a distanza a tutti. Ordinanza del 15 marzo.

La terza sezione del tribunale amministrativo regionale di Bari ha accolto la richiesta di sospensiva ed ha fissato la trattazione di merito al 21 aprile. Dunque l’ordinanza del sindaco di Locorotondo è sospesa limitatamente alla ricorrente e nel paese da domani, almeno per l’alunna, tornerà a valere la possibilità di deroga alla didattica a distanza.

Il provvedimento di giustizia amministrativa è motivato dal fatto che secondo i giudici “i provvedimenti impugnati non sono in linea con il D.P.C.M. 2 marzo 2021 (pubblicato sulla G.U. -OMISSIS-del 2.3.2021) che prevede nelle “zone rosse”, come la Puglia, la sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari, e tuttavia garantisce la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (artt. 3 e 21);

i provvedimenti impugnati non sono congruamente motivati, poiché non spiegano le ragioni per le quali non sia garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, né prevedono alcuna altra forma alternativa di assistenza domiciliare didattica al minore disabile;

i detti provvedimenti sono gravemente lesivi della posizione giuridica che gli artt. 3 e 21 del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021 intenderebbe tutelare mediante una ragionevole deroga al generale divieto di attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.”

La decisione del sindaco di Locorotondo era arrivata, in termini di misure urgenti per il contrasto al corona virus, perché in quel periodo i casi nel paese erano passati, in pochi giorni, da 28 a 89. Per limitare i contagi nelle scuole ma anche per evitare che solo ragazzi in condizioni di disagio si trovassero in aula (considerato, ciò, una forma di esclusione anziché di aiuto) era stato deciso di lasciare a casa tutti. Ma i provvedimenti di livello superiore sono di altro tenore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Screenshot 20260503 053619

Global Sumud Flotilla: l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione