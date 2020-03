Poca cosa, non c’è pressoché traccia sulle strade all’alba. Ma il calo di temperature ha fatto farebla sua comparsa alla neve in valle d’Itria (la foto si riferisce al centro urbano di Martina Franca: -2 gradi centigradi alle 6) nella notte. Una notte di primavera in cui il sottile manto bianco si è formato anche fra Castellana Grotte e Alberobello oltre che fra i trulli nella valle.

Fino a domani pomeriggio allerta per neve, con messaggio emesso dal dipartimento della protezione civile della Puglia, per foggiano e barese per neve. Sottile strato di neve nella notte a Foggia, comparsa del manto bianco sui monti dauni e, piuttosto inusuale, in alcune zone del Tavoliere.