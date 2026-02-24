Tiziana Giannelli, musicista originaria di Valenzano e abitante a Monopoli, insegna in una scuola di Crispiano. In queste sere è impegnata, come violinista,, nell’orchestra del festival di Sanremo.

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Scrive Luca Lopomo, sindaco di Crispiano:

Si accendono i riflettori sul Festival della Canzone Italiana e quest’anno Crispiano sarà presente a Sanremo, portando con sé il valore delle proprie eccellenze e il talento della sua comunità.

Grazie alla gelateria 𝗗𝗼𝗹𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗼 e a 𝗚𝗶𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼, Crispiano è a Sanremo.

Insieme alla 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗚𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶, sarà protagonista a Villa Nobel, offrendo il meglio della tradizione artigianale italiana a cantanti, orchestrali, giornalisti e ospiti della manifestazione.

Un ringraziamento sentito a 𝗚𝗶𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼 e alla sua associazione per aver voluto il Comune al loro fianco in questa esperienza. Abbiamo aderito con convinzione, perché 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, attraverso le sue migliori espressioni artigianali e culturali.

Accanto all’eccellenza del gusto, anche quella musicale.

Sarà presente a Sanremo anche 𝗧𝗶𝘇𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶, violinista e docente dell’Istituto Comprensivo Severi Mancini, che con professionalità e passione educa ogni giorno i nostri ragazzi alla musica e alla sensibilità artistica.

Due ambiti diversi, un’unica identità: 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺𝗼.

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