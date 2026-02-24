Inizia stasera l’edizione 76 del festival di Sanremo. Dedicata a Pippo Baudo, recordman di conduzioni della manifestazione. Al teatro Ariston da qui a sabato, Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione con un co-conduttore che varia da serata a serata.

A quanto sembra la Puglia e la Basilicata hanno delle possibilità di vittoria considerevoli. Con la barese Serena Brancale, ad esempio. Si è già aggiudicata il premio Lunezia di Radiodue per la qualità del suo brano in gara. C’è la lucana Arisa sempre in grado di tirare fuori un brano vincente. Ermal Meta, già vincitore di un’edizione, Raf che torna al festival e ogni volta ha presentato canzoni fra le più popolari di sempre, il debuttante lucano Chiello da tenere d’occhio come sorpresa. La manifestazione si apre ed è accompagnata fino a sabato con il jingle di questa edizione, “Emigrato” del salentino Welo.

Ordine di uscita nella prima serata del festival della canzone italiana: Ditonellapiaga inaugura questa edizione, fra gli altri Arisa è la sesta ad uscire, Raf il dodicesimo, Ermal Meta il diciassettesimo, Serena Brancale la diciottesima, Chiello il ventiseiesimo. La trentesima e ultima uscita stasera (o meglio stanotte) LDA & Aka 7even.

(immagine: tratta da Cocconi)