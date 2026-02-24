Di seguito il comunicato:

Tre appuntamenti con artisti internazionali e due con nomi di richiamo nazionale. La fortunata rassegna musicale Acustica | emozioni in purezza di Manduria torna con cinque attesissimi concerti: uno al mese, da marzo a luglio prossimi, tutti a ingresso libero. Si tratta della decima edizione del festival, che per l’occasione adotta uno speciale logo celebrativo con la dicitura Acustica10.

Il cartellone 2026 è stato presentato oggi alla stampa nella Sala Conferenze della cantina Produttori di Manduria, che da sempre ospita i concerti di Acustica, organizzandoli insieme con l’ente culturale del Terzo Settore Artilibrio.

Hanno illustrato la rassegna Salvatore Moscogiuri, che ne cura la direzione artistica per Artilibrio, e Anna Gennari, responsabile delle relazioni esterne della cantina.

Crossover, jazz, swing e cantautorato i generi che si alterneranno sul palco di Acustica10, che nelle scorse edizioni è stato calcato da artisti come Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Karima, Mariella Nava, Rossana Casale, Grazia Di Michele, Dirotta su Cuba.

Si comincia il 7 marzo con BartolomeyBittmann, il duo austriaco che ha fuso i cognomi dei musicisti che lo compongono nel marchio di fabbrica dell’eclettismo più estroso della scena musicale europea. Il violoncellista Matthias Bartolomey e il violinista e mandolista Klemens Bittmann, entrambi inappuntabili accademici e professori d’orchestra, nel concerto intitolato Zehn sconvolgono l’uso tradizionale degli strumenti classici in una personalissima e travolgente espressività, fatta di rock, progressive, jazz e persino hip hop.

Il secondo appuntamento è per il 17 aprile, con il pianista cubano Omar Sosa. Oltre cento concerti all’anno in tutti i continenti e l’assidua presenza nei maggiori festival jazzistici internazionali, per quello che è considerato uno dei massimi esponenti mondiali del jazz afro-caraibico. Sosa sarà a Manduria con il suo ultimo disco Sendas, una raccolta di improvvisazioni nate come uno sfaccettato flusso esistenziale, in grado di superare ogni fragilità del momento presente.

Il 5 maggio ad Acustica10 sarà protagonista la voce unica di Simona Molinari, interprete e autrice versatile di atmosfere raffinate, sentimenti forti e intelligenti licenze ironiche. Tra pop, swing e jazz, la cantante due volte Targa Tenco arriva in terra messapica con lo spettacolo Kairos, un viaggio musicale dentro i tempi densi della vita, in cui non mancheranno i suoi successi sanremesi e alcuni brani tratti dall’ultimo disco-tributo a Mercede Sosa.

Il 19 giugno la rassegna ospiterà Bungaro, poeta della canzone italiana con oltre trent’anni di carriera, in cui ha collezionato quattro premi della critica a Sanremo (due come cantante in gara e due come autore), tre premi Lunezia e due premi Musicultura, a conferma del valore profondo delle sue opere. Nel concerto manduriano, il cantautore spigolerà all’interno della sua vasta produzione, che lo ha visto scrivere perle, oltre che per se stesso, anche per star come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Antonella Ruggiero, Marco Mengoni, Emma e tanti altri.

Chiuderà la rassegna l’energia travolgente di Ray Gelato & The Giants, con un concerto fissato per il 17 luglio, in occasione di CantinAnniversario, il tradizionale appuntamento con cui Produttori di Manduria, la cooperativa vinicola più antica di Puglia, celebra la sua fondazione (nel 2026 ricade il 94° compleanno). Sul palco di Acustica10, il musicista (voce e sax tenore) che il Daily Telegraph ha definitivo «il padrino dello swing», alla testa di una line up composta da sette elementi. Uno spettacolo che ha girato il mondo, attraversando Paesi, festival e colonne sonore hollywoodiane e conquistando ogni tipo di pubblico a suon di swing, jazz e r&b.

I primi tre concerti di Acustica10 si terranno nella sala del Museo della Civiltà del Vino Primitivo di Produttori di Manduria, mentre i due spettacoli estivi verranno ospitati negli ampi spazi esterni della cantina.