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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali dalla Bat al Salento, codice giallo anche per altre regioni ed arancione per zone del Friuli-Venezia Giulia Protezione civile, previsioni meteo

24 Febbraio 2024

Zone del Friuli-Venezia Giuliaiin allerta arancione per rischio idrogeologico, in altre dieci regioni è allerta gialla (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Tra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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