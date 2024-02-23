Di seguito il comunicato:

Nel suggestivo Sud Italia, si erge una regione intrisa di ricchezza culturale e di autentici tesori gastronomici. La Puglia, conosciuta anche come “il Tacco d’Italia”, si distingue per i suoi paesaggi mozzafiato, la sua architettura antica e, soprattutto, per le sue prelibatezze culinarie uniche. Dai campi di ulivi baciati dal sole alle incantevoli cittadine costiere, ogni angolo di questa terra emana un profondo senso di autenticità e tradizione, riflettendo appieno la sua ricca offerta gastronomica.

In prima linea nel preservare e valorizzare i sapori di questa meravigliosa regione troviamo Granarte, un’azienda artigianale con sede nella pittoresca città di Monopoli.

Fin dalla sua fondazione nel 2004, Granarte si è dedicata con passione alla produzione di delizie artigianali che catturano l’essenza stessa della cucina pugliese.

La Gastronomia della Puglia

Prima di addentrarci nella storia di Granarte, è essenziale comprendere il panorama culinario che caratterizza la Puglia. Grazie al suo clima mediterraneo e al terreno fertile, questa regione vanta una ricchezza di prodotti agricoli freschi, frutti di mare e, soprattutto, un olio d’oliva superiore che costituiscono le fondamenta della sua cucina.

Una delle eccellenze gastronomiche della Puglia è la frisella, un pane tradizionale cotto due volte, rinomato per la sua consistenza croccante e la sua versatilità.

Preparata con farina di grano duro e acqua, la frisella è tipicamente condita con olio extravergine d’oliva, pomodori, origano e sale, regalando un piacere saporito adatto ad ogni occasione.

I tarallini, altra specialità molto amata, sono dei croccanti crackers a forma di anello realizzati con farina, olio extravergine di oliva, vino bianco e arricchiti con semi di finocchio o cipolla.

Questi sfiziosi snack sono un vero punto fermo delle tavole pugliesi e vengono spesso gustati da soli o in abbinamento a formaggi e salse.

Granarte – Il Gusto della Tradizione

Il percorso di Granarte ha avuto inizio nel 2004 con l’obiettivo di celebrare e diffondere i veri sapori della Puglia nel mondo.

Da un’azienda che inizialmente si specializzava nella produzione di pasta fresca, Granarte si è evoluta diventando un rinomato panificio conosciuto per la sua vasta gamma di prodotti di grande valore qualitativo.

In un’esclusiva intervista rilasciata a The Secret Sanctum Magazine, il fondatore di Granarte, Martino Sgobba, giovane imprenditore e chef di Monopoli, ha condiviso la filosofia e l’impegno dell’azienda verso gli standard più elevati.

“Siamo un’azienda che nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta in base alle tendenze del mercato”, ha spiegato il sig. Sgobba. “Il nostro percorso ci ha condotto dalla produzione di pasta fresca alla focaccia, al pane e infine ai prodotti da forno artigianali”.

Al centro dell’offerta di Granarte si trovano i suoi rinomati taralli, disponibili in una vasta gamma di gusti, tra cui finocchio, cipolla, cereali integrali e multicereali.

Preparati con ingredienti di primissimo ordine, come l’olio extravergine d’oliva e il vino bianco di produzione propria, questi sfiziosi snack salati racchiudono l’essenza autentica della cucina pugliese.

Oltre ai taralli, Granarte è orgogliosa di offrire un olio extravergine premium, ottenuto dalle olive raccolte nei propri oliveti con antichi metodi manuali tradizionali. Questo impegno per gli standard superiori e l’autenticità si riflette anche nelle friselle, preparate con gli ingredienti migliori.

Artigianalità e Qualità

Ciò che contraddistingue Granarte è la sua inossidabile dedizione all’artigianalità e alla qualità.

“Tutti i nostri prodotti sono realizzati a mano da me e da mia madre. Non si troveranno due pezzi uguali, a garanzia che non ci sono procedimenti meccanici nella produzione”, sottolinea il fondatore. “Le nostre ricette affondano le loro radici nella tradizione di famiglia, tramandate da secoli. Assaggiando i nostri prodotti, ci si trova trasportati nel fascino rustico della campagna pugliese, con i suoi aromi di campi di grano assolati e la semplicità della cucina mediterranea”.

L’olio extravergine d’oliva di Granarte, un blend monocultivar ottenuto dalle olive Coratina, incarna i sapori ricchi e gli aromi distintivi della regione, offrendo un vero assaggio di Puglia in ogni bottiglia.

La Coratina si distingue per il suo gusto intensamente fruttato, erbaceo e piccante, rendendolo un olio straordinario da utilizzare in qualsiasi ricetta.

L’impegno di Granarte per la sostenibilità assicura che ogni prodotto rifletta l’integrità della terra. Inoltre, mentre l’utilizzo di prodotti locali sarebbe già lodevole, l’azienda va oltre, utilizzando esclusivamente i propri raccolti per garantire ai consumatori la freschezza e la finesse migliori, dimostrando così il suo impegno verso l’eccellenza.

Dalla creazione al confezionamento, ciascuna fase viene attentamente eseguita manualmente, improntata alla cura e alla precisione, al fine di garantire ai clienti solo prodotti di massima squisitezza.

Un Ponte verso nuovi orizzonti

Nonostante Granarte si sia mossa fino ad oggi nell’ambito nazionale italiano, l’azienda è ora pronta a varcare i confini nazionali, proiettandosi verso nuove mete.

In risposta alla crescente richiesta di autentici prodotti pugliesi sui mercati internazionali, Granarte ha stretto importanti collaborazioni, tra cui quella con The Secret Sanctum, per diffondere la propria eccellenza a livello globale.

“Desideriamo condividere i sapori e gli aromi della nostra terra con persone provenienti da ogni angolo del pianeta”, ha affermato il Signor Sgobba. “Che si tratti di assaporare i nostri prodotti direttamente in Puglia o dall’altra parte dell’oceano, il nostro obiettivo rimane invariato: conservare le tradizioni, celebrare l’arte culinaria pugliese e creare esperienze memorabili”.

Mentre Granarte si avventura in questo nuovo capitolo di espansione ed esplorazione, una cosa resta ferma: l’imprescindibile promessa di standard elevati, di tradizione e dei sapori intramontabili della Puglia.

Attraverso la maestria artigianale e la dedizione alla genuinità, Granarte vi invita a intraprendere un viaggio gastronomico esperenziale attraverso il cuore e l’anima di questa autentica perla del Sud Italia.

Granarte fornirà lo spazio multifunzionale TSS presso Bankside.