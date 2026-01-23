Di Evelina Romanelli:

Sarà un fine settimana ricco di cultura del territorio, una due giorni promossa e organizzata dalla PROLOCO di Martina Franca. I due appuntamenti “Sotto il segno della Puglia” e “Tra simboli e design: legno, ferro e pietra a Martina Franca” consentiranno di avvicinarsi

Sotto il segno della Puglia

La Pro Loco di Martina Franca invita la comunità e i visitatori a un doppio appuntamento dedicato ai segni, ai materiali e alle forme che raccontano l’identità profonda della Puglia, tra tradizione e contemporaneità.

Sabato 24 gennaio | ore 18:00

Sotto il segno della Puglia – Tra simboli e design

Un incontro per esplorare i simboli di una nuova contemporaneità, capaci di reinterpretare il Sud attraverso il linguaggio del design.

Intervengono Loredana La Fortuna, insegnante e ricercatrice, e Luigi Leonardo Cascella, visual & brand designer.

Palazzo dell’Università – Salone delle Adunanze, Martina Franca

Ingresso libero

Domenica 25 gennaio | ore 10:00

Tra simboli e design: legno, ferro e pietra a Martina Franca

Una passeggiata urbana alla scoperta delle “forme” che custodiscono storia e memoria, tra architetture, dettagli e materiali identitari.

A cura di Maria Teresa Acquaviva.

Partenza da Piazza XX Settembre – Martina Franca

Ingresso libero – posti limitati

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp

I due eventi sposano la mission della Pro Loco che focalizza l’attenzione sul territorio in questo caso in particolare sul centro storico, con la finalità Per raccogliere dettagli Intesi sia in termini di materiali Che di uhm Opere artistiche E storiche Possiamo ben definire un’opera di architettura ante litteram Disseminata sul nostro territorio di cui non si aveva fino a poco tempo fa conoscenza Sono piccoli dettagli che fanno la storia Sarà dunque una passeggiata alla ricerca dei dettagli Che rendono il nostro territorio unico.

Come da presentazione del libro si fa ricerca E attenzione Ad oggetti Che un tempo erano strettamente legate al nostro folklore e che diventano oggi identitari Della regione Una ricerca semiotica del simbolismo pugliese per intenderci Prendendo spunto Dal lavoro Della scrittrice e cercando di leggere la Puglia con gli occhi di chi arriva da fuori Donna Ehi tu